هكذا احتفلت سارة نخلة بعيد ميلادها

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- بهاء حجازي:
نشرت الفنانة السورية سارة نخلة، عبر حسابها الشخصي بموقع "إنستجرام" صورة لها وهي تحتفل بعيد ميلادها، بتورتة عليها صورتها، وشمعتان.
وكتبت سارة: "يارب تبقى سنة حلوة يارب".
سارة نخلة، ممثلة ومذيعة سورية، حصلت على لقب ملكة جمال سوريا لعام 2015، ووصيفة ملكة جمال العرب 2015، وتشارك هذا العام في مسلسل "حكايتي".
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