هكذا احتفلت سارة نخلة بعيد ميلادها

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- بهاء حجازي:

نشرت الفنانة السورية سارة نخلة، عبر حسابها الشخصي بموقع "إنستجرام" صورة لها وهي تحتفل بعيد ميلادها، بتورتة عليها صورتها، وشمعتان.

وكتبت سارة: "يارب تبقى سنة حلوة يارب".

سارة نخلة، ممثلة ومذيعة سورية، حصلت على لقب ملكة جمال سوريا لعام 2015، ووصيفة ملكة جمال العرب 2015، وتشارك هذا العام في مسلسل "حكايتي".