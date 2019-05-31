فيديو| فريق عمل فيلم محمد رمضان يحتفلون بمخرج "شبح النيل"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- بهاء حجازي:

نشر المنتج والموسيقار سيف عريبي، عبر حسابه الشخصي بموقع "إنستجرام" فيديو لصناع فيلم" شبح النيل" للفنان محمد رمضان، وهم يحتفلون بعيد ميلاد المخرج ياسر الياسري.

وكتب عريبي: "أشباح فيلم شبح النيل تحتفل بعيد ميلاد المخرج ياسر الياسري، كل عام وأنت بخير يا صديقي، أتمنی لك حياة سعيدة مليئة بالفرح والسعادة، عقبال المئة سنة".

فيلم "شبح النيل" تأليف محمد ناير، إخراج ياسر الياسري، إنتاج سيف عريبي، وهو أول فيلم عربي يعرض بتقنية الثري دي 3d، ومن المقرر طرحه في دور العرض في 1 يناير 2020.