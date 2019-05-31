شاهد: الملكة رانيا تجلب طبقًا من ورق العنب خلال مأدبة إفطار وتسأل الحضور “كيف الورء”؟!

تداول رواد مواقع التواصل الإجتماعي بصورة كبيرة الفيديو الذي نشرته الملكة رانيا العبدالله عبر حسابها على “إنستغرام”، وهو مقطع فيديو يوثق لحظات الإفطار في رمضان مع الملك عبدالله الثاني، وأبنائهما الأمراء، في أجواء عائلية عفوية مميزة وبمنتهى البساطة يوم الجمعة الماضي وتحديدًا تم تداول الفيديو مع السؤال الذي سألته جلالتها لأبنائها وهي تضع أمامهم طبقًا من ورق العنب، وجاء سؤالها “كيف الورء؟”

وجاء رد الملكة على منتقديها خلال مأدبة إفطار حضرتها الملكة رانيا في مدينة الطفيلة أمس، فأمسكت المايكرفون وسط الحضور، وهي ترتدي عباءةً بدوية، وضعها على أكتافها أحد المواطنين، وقالت للحاضرين أن لديها سؤال تتوقع أنه موجود في ذهن جميع الموجودين وهو: “كيف الورء؟”، ليضج الحضور بعدها بالضحك والتصفيق. وصرحت الملكة خلال حديثها أنها أحضرت “طنجرتين” من ورق العنب للحضور معها من عمان وتريد رأيهم بطعمها ونكهتها، وأعادت السؤال مرتين بطريقة محببة لترد مازحة على انتقادات الجمهور لسؤالها.

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