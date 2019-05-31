إسماعيل يوسف يشتم رامز جلال بعد مقلبه في “الشلال” -فيديو

وقع لاعب نادي الزمالك السابق ضحية جديدة ببرنامج ”رامز في الشلال“، الذي يتم عرضه عبر فضائية mbc مصر وفي مقدمة الحلقة سخر رامز جلال، من ضحيته، حيث وصفه بأنه نجم كروي ”ثمانيناتي“ وعلامة من علامات مونديال عام 1990، وأنه أحد جنود كتيبة الجنرال محمود الجوهري، وفارس من فرسان القلعة البيضاء، مشيرًا إلى أنه نجح كلاعب، ولكنه لم يجد نفسه كمدرب، وشعاره في الحياة ”اديني تلاقيني“.

وخلال بداية المقلب سقط إسماعيل يوسف، في الشلال من أعلى الجسر عندما كان يصور إعلانًا حسب ما تم إيهامه، وأخذ يصرخ بصوت عالٍ قائلًا: ”خرجوني من هنا هموت حرام عليكم“ وتعرض القارب الذي يركب فيه إسماعيل إلى عدد من الصدمات الشديدة بصخور الشلال، ما عرضه للانهيار؛ وسبب خوف وقلق شديدين للضحية. واختبأ وسط فريق عمل البرنامج، عندما بدأت فقرة ”الغوريلا“ الذين قاموا بتخويفه والهروب به من الغوريلا، حتى سقط أرضًا، إلا أنه أبدى تماسكًا شديدًا أمام ”الغوريلا“، وهو ما اضطر رامز، للكشف عن نفسه، فاستشاط إسماعيل يوسف، غضبًا وقام بـ“شتم“ رامز جلال، وانفعل عليه بشدة. واستطاع رامز جلال، أن يمتص غضبه بعد هذه الفقرة، إذ استغل سقوطه أرضًا وطلب منه أن يسامحه وقال له ”بحبك يا كابتن إسماعيل“.

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