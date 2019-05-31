مشاري البلام : أحلام حسن “غولة”.. وصمود الكندري ما نحس إنها منتجة -فيديو

وصف الفنان مشاري البلام الفنانة أحلام حسن ب”غولة” خلال تصريحاته عقب لقائه في برنامج سراي مع الإعلامية نورة عبدالله وما قصده هنا هو أن الفنانة أحلام قوية ويجب أن يكون الشخص الذي أمامها واعي لها وأن لا يخطئ أمامها واصفا إياها بالعجيبة وجاءت تصريحاته عقب عملهما معا في مسلسل “مني وفيني” الذي وضح بأنه استمتع خلال تصويره.

وأما عن المنتجة للمسلسل صمود الكندري فصرح بأنها عملية جدا بالرغم من صغر سنها وأنها غير متسلطة في مكان التصوير وكشف عن حريته التامة في تعديل أي شىء خلال تصوير مشاهده حتى أنه يبدي رأيه في ملابس الشخصية التي يمثلها قائلا: “صمود عملية جدا ما نحس إنه هيا منتجة هيا فنانة تمثل معنا ..وفي أجواء مسلسل مني وفيني هناك إضافات مني وملابسي أنا أختارها”