بدرية أحمد: أنا نجمة الخليج الأولى.. واللي مو عاجبه البحر عنده -فيديو

أثارت الممثلة الإماراتية بدرية أحمد، الجدل مجددًا، وأصبحت حديث السوشيال ميديا بعد تصريحها في لقاء ببرنامج يا مسهرني عبر إذاعة الفجيرة، بالأمس، قالت فيه: “أنا نجمة الخليج الأولى.. بكل ثقة وأفتخر” وتداول العديد من رواد مواقع التواصل الإجتماعي الفيديو وسط انتقادات كبيرة لها
وفيما بعد خرجت الممثلة الإماراتية بدرية أحمد، عن صمتها بعد الانتقادات التي طالتها، على خلفية تصريحاتها بأنها “نجمة الخليج الأولى” ولجأت إلى موقع “إنستغرام” لتدافع عن نفسها أمام الهجوم، وعلقت على الجدل قائلة: “إيش الجدل في الموضوع هذي الحقيقة اللي عاجبه يا مرحبًا واللي مو عاجبه البحر عنده”. وبدأت بدرية أحمد في إثارة الجدل منذ إعلانها ارتداءها للحجاب نهائيا، ومن ثم قررت بدرية أن تخلع الحجاب بعد مرور 5 أشهر فقط على ارتدائها إياه، وطلبت عدم توجيه أي سؤال عن أسباب قرارها.
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