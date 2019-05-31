مايان السيد تهرب من منزل والدها بسبب علي ربيع في " فكرة بمليون جنيه"

تبدأ الحلقة ٢٧ من مسلسل فكرة بمليون جنيه، بهروب سلمى سليم زهران من فيلا والدها، وذهابها إلى الشرطة لمقابلة زوجها وتفاجأ أنه هرب من السجن هو وصديقه ياسر.

ينجح ياسر ابن خالة علاء في تصحيح خطأه في حق صديقه، وقاما الإثنان بالهرب، وذهب علاء على الفور

إلى منزله ولكن متنكرًا في هيئة رجل عجوز حتى لا يكشف ويقبض عليه من قبل الشرطة.

يتصل علاء بزوجته سلمى، ليطمئنها عليه، وتخبره أن والدها يحبسها داخل الفيلا ولا يسمح لها بالخروج، وهذا هو السبب الذي منعها

من الوقوف بجانبه وزيارته في السجن، وتخبره أنها تحبه كثيرًا، ويسمع والدها كل المكالمة التي جرت بينهما.

تنتهي الحلقة بإختفاء سلمى سليم زهران، ويبحث رجال والدها عليها في كل مكان من الممكن أن تذهب إليه ولم يجدوها، ويهدد والدها من يعملون معه في حالة عدم العثور على ابنته سالمة، ويأمرهم بالذهاب إلى منزل علاء فإحتمال كبير جدًا أن توجد هناك.