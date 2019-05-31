تبدأ الحلقة ٢٧ من مسلسل فكرة بمليون جنيه، بهروب سلمى سليم زهران من فيلا والدها، وذهابها إلى الشرطة لمقابلة زوجها وتفاجأ أنه هرب من السجن هو وصديقه ياسر.
ينجح ياسر ابن خالة علاء في تصحيح خطأه في حق صديقه، وقاما الإثنان بالهرب، وذهب علاء على الفورإلى منزله ولكن متنكرًا في هيئة رجل عجوز حتى لا يكشف ويقبض عليه من قبل الشرطة.
يتصل علاء بزوجته سلمى، ليطمئنها عليه، وتخبره أن والدها يحبسها داخل الفيلا ولا يسمح لها بالخروج، وهذا هو السبب الذي منعها
تنتهي الحلقة بإختفاء سلمى سليم زهران، ويبحث رجال والدها عليها في كل مكان من الممكن أن تذهب إليه ولم يجدوها، ويهدد والدها من يعملون معه في حالة عدم العثور على ابنته سالمة، ويأمرهم بالذهاب إلى منزل علاء فإحتمال كبير جدًا أن توجد هناك.
كانت هذه تفاصيل خبر مايان السيد تهرب من منزل والدها بسبب علي ربيع في " فكرة بمليون جنيه" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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