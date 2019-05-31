علاقة سرية تجمع جمال سليمان وريهام عبدالغفور في "زي الشمس"

تبدأ الحلقة ٢٥ من مسلسل زي الشمس، بإكتشاف والد يوسف حقيقي وهو محامي العائلة" جمال سليمان" والذي كان يترافع ضد عمر في قضية حضانة الأولاد، وفي البداية كان لا يعلم أن فريدة حملت منه في غلطة وحيدة بينهم، وبعد مرور ٥ سنوات على ولادة يوسف، أخبرته أنه والده الحقيقي، ولكن لم يعلم أحد هذا السر حتى الان.

يترافع مصطفى ونور في قضية عمر،

ولكن عمر لا يرتاح لمصطفى، فكلاهما معجب بنور ويريدان الزواج منها، ويذهب مصطفى الى الإسكندرية لمقابلة سلمى خطيبة عمر السابقة ومعرفة أشياء عنه قد تفيده في القضية، وبالفعل تخبره بأشياء جديدة عن علاقة عمر وفريدة قبل مقتلها.

يطلب مصطفى من سلمى أن تجئ معه إلى القاهرة وتحكي ما روته له لنور، وبالفعل

تأتي معه وتخبر نور أن عمر قبل مقتل فريدة بشهور قليلة رجعا لبعض دون أن يعلم أحد، وهنا تنصدم نور مرة ٣ في عمر وأكاذيبه المتكررة.

لم تصدق نور ما قالته لها سلمى، وأخرج مصطفى فاتورة الفندق الذي كان يذهبان له عمر وفريدة، ولكن لم تصدقه أيضًا، وانهارت نور مما تسمعه، وطلبت من حسن أن ترى عمر ضروري، وبعد رؤيته والضغط عليه اعترف عمر بالحقيقة، وعلى الفور قامت نور بضربه والصراخ في وجهه وتعاتبه على ما يفعله معها وكذبه عليها دائمًا.