فيديو.. القبض على محمد إمام بعد سرقته كريم محمود عبدالعزيز في "هوجان"

تبدأ الحلقة الخامسة والعشرون من مسلسل "هوجان" للفنان محمد إمام, بالقبض على "هوجان" بتهمة قتل سليمان الورداني, وبلاغ "لطفي الحراق" بسرقة سيارات تابعة له تحمل بضاعة, وتحويل "هوجان" للنيابه.

تدور أحداث الحلقة قيام وكيل النائب العام

بالإفراج عن "بلال هوجان" وبعد خروجه من سرايا النيابة يجد "نور" و "وردة" في إنتظاره.

وفي الوقت نفسه إعتراف "حورس" لـ رجل الأعمال "كمال اللباد" عن مصدر

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الأموال التي دخل بها "هوجان" المزاد بيع الأرض, وأنه يتاجر في الأثار, ولديه فلاشة الكمبيوتر التي بها ملفات تدين كمال اللباد.

تنتهي الحلقة الخامسة عشر من "هوجان" بسماع "نوجه" و والدة "لطفي الحراق" منه زوجة لطفي الثانية أثناء حديثها مع شخص أخر و إكتشاف خيانتها لزوجها.