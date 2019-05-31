كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مسلسلات رمضان 2019 .. ملخص أحداث "دفعة القاهرة 25" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

شهدت أحداث "دفعة القاهرة 25" إعادة "دلال" ابن "يوسف" لوالدته "لطيفة" دون علم زوجها، وأخبر "عدنان" صديقه "ناصر" بحمل "لولوة".

وأعاد "يوسف" طليقته "لطيفة" وابنه لعصمته وبيته، بعدما طلق زوجته "دلال"، وانتهت الحلقة بتسلم "ناصر" رسالة مجهولة من زميلة له بالجامعة لا يعرفها تٌدعى "منى" تطالبه فيها بانتظاره في التاسعة مساءًا بجنينة الأسماك.