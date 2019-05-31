مفاجأة.. ابن رئيس دولة يشارك في تصوير مسلسل شهير!

أفاد بذلك على "إنستغرام" نائب رئيس حكومة جمهورية الشيشان سلطان تغايف.

وعلق على هذا الخبر كذلك رئيس منطقة شالي الشيشانية تربال - علي إبراهيم الذي أعاد إلى الأذهان في حديث أدلى به لوكالة شيشان – إنفو" الشيشانية أن آدم قديروف من الأوائل في المدرسة ويمارس الرياضة بنشاط، ما ساعده في إظهار كل قدراته وجوانبه الإيجابية أثناء تصوير المسلسل.