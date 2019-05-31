كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مشهد من مسلسل "بدل الحدوتة 3" لدنيا سمير غانم يقترب من 500 ألف مشاهدة (فيديو) والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

اقترب أحد مشاهد مسلسل "بدل الحدوتة 3" للفنانة دنيا سمير غانم، من تحقيق 500 ألف مشاهدة عبر موقع الفيديوهات الشهير يوتيوب.

المشهد بعنوان: "مش هتتوقع دنيا سمير غانم هتشتغل ايه في الشارع والناس هتعمل معاها ايه".