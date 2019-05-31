الإعلامية مهيرة عبدالعزيز تكشف أصعب حلقات رامز جلال في «رامز في الشلال»

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

تحدثت الإعلامية الإماراتية مهيرة عبدالعزيز، عن مشاركتها في برنامح “رامز في الشلال”، والذي تشارك في الإيقاع بالضيوف فيهز

وقالت مهيرة عبدالعزيز، في حوار صحفي لها، إن البرنامج يتسم بالمصداقية في اختيارات ضيوفه وعدم معرفتهم بالمقلب المحاك لهم.

وأضافت أن الاتهامات التي طالت البرنامج بأنه مفبرك كلها غير صحيحة لأن البرنامج يعتمد في ضيوفه على مشاهير من كافة المجالات وليس وسط الممثلين فقط، فهناك شخصيات عامة رياضية وإعلامية لا يجيدون تمثيل الصدمة، فالبرنامج فكرته الأساسية هي صدمة الضيف وهو ما نراه على الشاشة.

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وعن أصعب الحلقات التي صادفتها في البرنامج قالت بأن حلقة الناقد طارق الشناوي، هي الأصعب حيث انقلب القارب فجأة مما أدى إلى تغيير مسار الحلقة ولكن تم التدخل من فرقة الإنقاذ وعادت الأمور على خير، وأضافت بأن المناخ الذي تم التصوير فيه كان صعب للغاية.

يذكر أن البرنامج استضاف عدد كبير من مشاهير الفن والرياضة وكان أبرزهم النجمة فيفي عبده وشيرين رضا وأحمد رزق ولاعب الأهلي وليد سليمان والكابتن رضا عبدالعال وغيرهم من المشاهير.