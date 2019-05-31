ندى بسيوني تكشف عن عدد زيجاتها

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

كشفت الفنانة المصرية ندى بسيوني، عدد زيجاتها بعد وقوعها ضحية لمقلب الفنان رامز جلال، في برنامج «رامز في الشلال»، والذي يتم تصويره في إندونيسيا، ويذاع عبر فضائية mbc مصر.

وردت على سؤال رامز جلال لها عن عدد زيجاتها قائلة: «مرتين فقط»، كما وصفته بـ «قليل الأدب»، عندما سألها عن الزيجات العرفية.

وكانت ندى بسيوني، قد تزوجت في بداية حياتها من الفنان سناء شافع، رغم فارق السن بينهما والذي وصل إلى 20 عامًا، ولكنها انفصلت عنه بعد خمس سنوات زواج، كما تزوجت بعدها بعامين من المخرج شريف يحيى.

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وكانت ندى بسيوني قد تم الإيقاع بها بعد إيهامها بالمشاركة في إحدى برامج المسابقات والتي تحمل اسم “جمد قلبك”، مع الإعلامية الإماراتية مهيرة عبدالعزيز.

وأصيبت ندى بحالة رعب شديدة، بعد سقوطها في النهر وحاول رامز جلال، المتنكر في زي رجل الإنقاذ مساعدتها للصعود للزودياك من المياة ومساعدتها على الإمساك بالحبال التي في جانبه حتى لا تسقط وسط المياة بفعل الشلال.

وكانت ندى، قد دخلت في نوبة بكاء شديدة بعد مشاهدتها لغوريلا لرامز جلال، وحرصت على إخفاء وجهها خاصة مع اقتراب الغوريلا والمتنكر في شخصيتها الفنان رامز جلال، والذي اضطر للكشف عن وجهه بسبب الرعب الذي أصيبت به.