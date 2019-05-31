النجم التركي باريش أردوتش يغادر حفل عيد ميلاد صديقه مع حبيبته غاضباً.. لماذا؟

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

غادر النجم التركي باريش أردوتش مع حبيبته الفنانة والسيناريست جوبسي أوزاي حفل عيد ميلاد صديقهما، مظفر يلدريم، بشكل لفت أنتباه الحضور.

الصحفيون كانوا في انتظار نجوم الحفل خارج مكان عيد الميلاد، حيث التقطوا باريش مع حبيبته، وقبل أي سؤال منهم، باغتهم النجم التركي بملامح حزينة: «لدي لكم رجاء خاص، ربما نلتقي في وقت آخر، لقد تلقيت خبر وفاة أحد العاملين بالمسلسل وتعكر مزاجي.. اعذروني هذا المساء».

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الصحفيون احترموا رغبة النجم التركي، وقدموا له التعازي، متمنيين له ولفرق عمل المسلسل الصبر والسلوان.

يُذكر أن باريش أردوتش يُعرض له حالياً مسلسل «الغراب» الذي يشارك في بطولته أمام الفنانة التركية بورجو بيريجيك، حيث يجسد دور شاب يُدعى «كوزغون»، والذي يسعى للانتقام من أجل والده الشرطي الذي راح ضحية لفخ، في الوقت الذي تجسد فيه بورجو دور محامية تُدعى «ديلا»، وهي حبيبة باريش ومحاميته في أحداث العمل.