نجوى فؤاد تكشف للمرة الأولى: رامز جلال تسبب في أزمة قلبية لأحمد راتب

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

عبرت الفنانة المصرية نجوى فؤاد، عن غضبها من برنامج «رامز في الشلال»، الذي يتم تصويره في إندونيسيا، ويقدمه الفنان رامز جلال، ويذاع عبر فضائية mbc مصر.

نجوى فؤاد، قالت في تصريحات صحفية، إنها لا تحترم فكرة البرنامج نهائيا، ويجب احترام الفنان، لأنه قيمة للمجتمع، ولا يفضل أن يقلل الفنان من شأنه بهذا الأسلوب والسخرية من خلال تعليقات وصفتها بـ”السخيفة”.

وأضافت،لا أحترم أي فنان يكون عنده علم بالمقلب ويوافق مقابل المال، وبالنسبة لرامز ربنا هيحاسبه أكبر حساب.

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وأكدت أن رامز جلال، تسبب في أزمة قلبية للفنان الراحل أحمد راتب، أثناء استضافته في برنامجه «رامز قرش البحر»، ما أدى لنقله بعد ذلك لأحد المستشفيات.

نجوى فؤاد، تشارك في السباق الرمضاني الحالي، بمسلسل «بدل الحدوتة 3»، والذي قالت عنه: «أنا سعيدة بدوري كضيفة شرف بشخصية الست أصيلة، ودنيا سمير غانم ابنتي وبحبها على المستوى الشخصي».

يذكر أن الفنانة نجوى فؤاد ظهرت ضيفة شرف في مسلسل «أرض النفاق» بطولة الفنان محمد هنيدي، والذي عُرض في شهر رمضان الماضي خارج مصر، كما شاركت في رمضان قبل الماضي بمسلسل “لأعلى سعر” بطولة الفنانة نيللي كريم.