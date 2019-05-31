حسام حبيب: عمرو دياب صديقي ولم أتدخل في أزمته مع زوجتي

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

قال الفنان المصري حسام حبيب، إن الفنان عمرو دياب، سانده كثيرًا خلال فترة الخلافات بينه وبين جمال مروان، ونصحه بالتعامل مع منتج فنان يدفعه للأمام، ولايدفن نفسه مع شخص لا يقدر فنه وموهبته.

وأضاف خلال لقائه في برنامج “عائشة شو”، مع الإعلامية عائشة عثمان، والمذاع عبر فضائية “النهار”، أنه طلب نصيحة عمرو دياب، وماذا يفعل تجاة هذه الأزمة، حتى أن الهضبة عرض عليه وقتها أن ينتج له، ولكنه لم يطلب منه أن يتدخل لحل هذه الأزمة.

وعن أزمة زوجته الفنانة شيرين عبدالوهاب مع عمرو دياب، قال، إن شيرين كانت تهزر وقتها في حفل زفاف خاص، وشخص من الموجودين صور حفل خاص وطرحه لأنه شخصية مريضة، كما أن هناك أشخاص تنفخ في النار، وتحول الأمر من هزار لجد وكبر الموضوع.

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وأكد حسام حبيب، أنه لم يتدخل في الأزمة بين عمرو دياب، وزوجته شيرين، لأنه لن يستطيع أن يجلس أمام عمرو دياب ويقول له زوجتك غلطانة، وهي كذلك ولكن لن أقبل أن أسمعها.

وأوضح أن شيرين تحب عمرو دياب، وهناك فرق كبير في السن والخبرة بينهما وإن كانت شيرين ناجحة فعمرو دياب هو النجاح بالنسبة لها، كما أنها تعتز بمصريتها ولا تسمح بإهانة ابن بلدها.

وكشف أن عمرو دياب لم يبارك له على زواجه من شيرين، موضحًا أنه لا يحب الوسط الفني وأن يعيش بوجهين، وأن يقبل تهنئة عمرو وهو يعلم أنه غاضب من زوجته، مؤكدًا أنهما تقابلا في الساحل وكان اللقاء بينهما مميزًا جدًا.