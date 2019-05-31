بكم تبرع محمد منير لمستشفى أورام أسوان؟.. شاهد

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

تبرع الفنان المصري محمد منير بمبلغ مالي لصالح مستشفى أورام أسوان، بعد أن وعد المستشفى بذلك.

منير كان قد أكد على تبرعه للمستشفى بالمبلغ الذي يتقاضاه من إعلان مستشفى 57357، وبالفعل قام بتحويل مبلغ 500ألف جنيه لمستشفى أورام أسوان.

منير قام بتقديم إعلان لصالح مستشفى سرطان الأطفال قدم خلاله أغنية، “مكتوب ع الباب دايما مفتوح.. إحنا معاك”، والتى كتب كلماتها الشاعر نصر الدين ناجي، وقام بتلحينها أحمد فرحات.

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الأغنية التي طرحها الفنان لصالح مستشفى الأطفال حققت نجاحا كبيرا، من خلال السوشيال ميديا وتداولها رواد مواقع التواصل.

محمد منير عبر عن سعادته بتقديم أغنية «انت البطل» لصالح مرضى السرطان، وأكد أن التجربة كانت رائعة ولقائه بالأطفال أعطاه دعم كبير.

كما يستعد الفنان المصري بعد ذلك لتسجيل أغنيتين جديدتين مع قدوم عيد الفطر المبارك، ولمم يكشف منير عن تفاصيل عنهما.

كما قدم الفنان محمد حماقي إلى جانب عدد كبير من الفنانين أغنية لصالح مستشفى سرطان الاطفال 57357،وحققت الأغنية نجاحا كبيرا.