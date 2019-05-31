بعد مشاركته في مهرجان كان.. براد بيت في رحلة بفينيسيا.. صور

رنا صلاح الدين - ترجمة - متابعات الخليج 365

ظهر النجم والممثل الأمريكي براد بيت، في مجموعة من الصور رصدتها عدسات مصوري الباباراتزي، وذلك خلال تواجده في فينسيا بإيطاليا من أجل مشاهدته للمعارض الفنية برفقة أحد اصدقائه المقربين يدعى تاموس هاوس ايجو.

النجم العالمي ظهر في الصور التي نشرتها صحيفة ديلي ميل البريطانية وهو يستقل تاكسي نهري ويغطي وجه بالقبعة كي لا يتعرف عليه أحد ويفسد عليه رحلته.

وكان براد بيت، البالغ من العمر 55 عاما، قد شارك في المسابقة الرسمية لمهرجان كان السينمائي الدولي في دورته الـ72 بفيلمه once upon a time in Hollywood مع النجم العالمي ليوناردو ديكابريو.

وتدور أحداث الفيلم فى عام 1969، فى مدينة لوس أنجلوس، حول شخصيتين رئيسيتين هما “ريك دالتون” ممثل تليفزيونى سابق لمسلسل ينتمى لنوعية “الويسترن” أو الغرب الأمريكى، ويجسده ليوناردو ديكابريو، و”كليف بوث”، الممثل البديل له الذى يؤدى المشاهد الخطرة بدلا منه، ويجسده براد بيت، يكافح الاثنان من أجل تحقيق الشهرة فى هوليوود، بالتزامن مع بدء نشاط القاتل الشهير تشارلز مانسون.