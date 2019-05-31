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رنا صلاح الدين - ترجمة - متابعات الخليج 365
ترى النجمة والمطربة الأمريكية جينيفر لوبيز، أنه لا ضرورة لسرعة التخطيط لحفل زفافها مع خطيبها أليكس رودريجيز لاعب البيسبول السابق.
وكانت النجمة العالمية البالغة من العمر 49 عاما، قد فاجأت محبيها بتصريحها لـ “Entertainment Tonight “، حيث قالت :نحن نعتبر هذا اليوم ذكري ستظل للأبد لذلك بالضرورة أن نأخذ وقتنا ليكون حفل الزفاف رائع بكل تفاصيل .. فلا مكان للتسرع.
كما أشارت لوبيز أنها كانت بصدد التخطيط لبعض الأمور الخاصة بالزواج لكن جدول اعمالها المزدحم بين عمل سينمائي و جولة غنائية و غيرها هو كان العائق الرئيسي في بعض الامور.
وعلى جانب أخر، تعتبر النجمة والمطربة الأمريكية جينيفر لوبيز، واحدة من أكثر النجمات حفاظا علي جسدها و جعله دائما ممشوق و خاطف للأنظار.
و بالرغم من أنها تبلغ من العمر 49 عاما إلا أنها تبحث دائما عن الإطلالة المذهلة و المميزة، والجسم الرشيق.
وظهرت جينيفر لوبيز، بمقطع فيديو قصير وتقوم من خلالة بعمل بعض التمرينات الرياضية و ذلك استعدادا لجولتها الغنائية الصيفية و التي تضم عددا من الحفلات.
وبصورة التقطتها جينيفر لوبيز بطريقة الـ selfie mirror اظهرت النجمة الشهيرة عضلاتها القوية التي حصدت إعجاب الكثير من محبيها.
كانت هذه تفاصيل خبر جينيفر لوبيز عن علاقتها بصديقها: لا أفكر في الزواج منه حاليًا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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