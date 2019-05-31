جومانا مراد تؤدي مناسك العمرة.. فيديو

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رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365
سافرت الفنانة السورية جومانا مراد إلى السعودية، حيث اختارت أن تؤدي مناسك العمرة في الأيام العشرة الأخيرة من الشهر الكريم.
جومانا شاركت الفانز بمقطع فيديو لها من داخل المطار خلال استعدادها للسفر إلى مكة، ظهرت فيه بالعباءة والحجاب، كما شاركتهم بلقطة أخرى لها من داخل الحرم المكي بعد انتهائها من العمرة، معربة عن أمنيتها في أن يتقبل منها الله طاعتها.
وفي تعليق على الفيديو، كتبت جومانا: «اسأل الله بحق هذا الشهر الكريم وهذي الليالي المباركه ان يعم الخير والسلام على جميع دول العالم»، حيث هنأها الفانز بالعمرة، متمنيين لها عمرة مقبولة وذنب مغفور، كما طلبوا منها الدعاء لكافة المسلمين.
يُذكر أن جومانا مراد كانت قد رُزقت بمولودها الأول «محمد» فبراير الماضي، وذلك من زوجها الدكتور ربيع بسيسو، في إحدى مستشفيات الولايات المتحدة الأمريكية .
من ناحية أخرى، كان مسلسل «مدرسة الحب» آخر عمل درامي شاركت جومانا في بطولته، وذلك بعد غياب سنوات طويلة عن الفن، وشاركها في بطولته عدد كبير من النجوم من مختلف الدول العربية منهم صفاء سلطان، وأمير كرارة، وخالد الصاوي، وبولنت إينال، كما شارك فيه للمرة الأولى النجم التركي مراد يلدريم، والعمل من تأليف هاني سرحان، وإخراج صفوان نعمو.
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