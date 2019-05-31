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رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365
يتواجد الفنان التونسي ظافر العابدين حالياً في لندن، حيث قرر قضاء أجازته برفقة زوجته وابنته الوحيدة «ياسمين» هناك.
الفنان الذي تغيب عن المشاركة في مارثون دراما رمضان هذا العام، داعب محبيه بمقطع فيديو طريف، ظهر فيه داخل مدينة ملاهي للأطفال، ويبدو أنه قرر ممازحة محبيه خلال قضائه وقت طريف مع ابنته، إذ ظهر داخل أحد الألعاب الترفيهية بوجه جاد، معلقاً على الفيديو: «تحضيرات للدور الأكشن القادم».
يُذكر أن ظافر العابدين شارك في السباق الرمضاني الماضي بمسلسل «ليالي أوجيني» أمام الفنانة المصرية أمينة خليل، إنجي المقدم، انتصار، مراد مكرم، ليلى عز العرب، وغيرهم، والعمل من تأليف إنجي قاسم وسما عبدالخالق وإخراج هاني خليفة.
من ناحية أخرى، يشارك ظافر العابدين كضيف شرف في الجزء الثاني من الفيلم المنتظر «ولاد رزق»، والعمل من بطولة أحمد عز وعمرو يوسف وأحمد الفيشاوي وأحمد داود وكريم قاسم وخالد الصاوي ونسرين أمين، ومن تأليف صلاح الجهيني، وإخراج طارق العريان.
كانت هذه تفاصيل خبر ظافر العابدين يحضر لدور أكشن جديد من داخل الملاهي.. فيديو طريف لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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