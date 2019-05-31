أحلام وزوجها يحتفلان بنجاح نجلهما الأكبر.. فيديو

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

احتفلت الفنانة الإماراتية أحلام بنجاح ابنها الأكبر فاهد، وحرصت على مشاركة الفانز أجواء احتفالها بمقطع فيديو مميز، ظهر فيه زوجها، بطل الراليات القطري مبارك الهاجري يرافق نجله بالسيارة بعد أن استلم شهادة نجاحه الدراسية من مؤسسة قطر أكاديمي.

مبارك ظهر في الفيديو يهنئ ابنه على نجاح وتفوقه الدراسي، في الوقت الذي شكر فيه فاهد والده على الدعم المعنوي والمادي ومساندته له بالكلام الطيب، بينما لم تترك أحلام فرصة نجاح ابنها في التغزل بزوجها.

أحلام نشرت الفيديو، وكتبت معلقة عليه: «ياعمري انته يا حبيبي مبارك الله يطول بعمرك ويخليك لنا ومبروك يا عمري وروحي فاهد بيض الله وجهك مثل ما بيضت وجوهنا انا وابوك وجبت الشهاده اللي ترفع الراس و الشكر لله وللاساتذه والمدراء الافاضل اللي كانوا وراء نجاحك وربي يتمم عليك النجاح والسعاده والله يوفقك يا حبيبي يا قطعه من قلبي، هذا اهم استثمار في الحياه الحمد لله الفال لكم ولعيالكم يارب».

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فانز ومتابعو أحلام تفاعلوا مع الفيديو عبر تعليقات هنأوا فيها النجمة الإماراتية بنجاح ابنها، متمنيين له دوام التوفيق.

يذكر أن أحلام احتفلت بزواجها من مبارك الهاجري في 18 يونيو عام 2002، ورزقت منه بثلاثة أبناء هم: «فاهد، وفاطمة، ولولوة».

من ناحية أخرى، كان كليب أغنية «أبرحل» آخر عمل غنائي قدمته أحلام على الساحة الغنائية، والأغنية من كلمات حسن عبدالعزيز، ألحان ياسر بوعلي، توزيع عصام الشرايطي، والكليب تم تصويره في مدينة أشيقر التي تقع في منطقة الوشم وسـط المملكة العربية السعودية.