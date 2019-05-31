نارى قلبى بغاه.. رومانسية على الطريقة المغربية سلمى رشيد "فيديو"

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - "أنا واش دانى حبه هو بلاه سهران حيران خلانى".. بهذه الكلمات خطفت المطربة المغربية سلمى رشيد قلوب جمهورها العربى فى رمضان، بإطلاق أجدد أغانيها المصورة "قلبى بغاه"، والتى قدمت خلالها جرعة رومانسية دسمة. Advertisements وتأتى هذه الأغنية فى مستهل انطلاقة سلمى الغنائية فى موسم الصيف، التى تعقبها بجولة حفلات وعدة مفاجآت غنائية خلال الأسابيع المقبلة، وسط تحضيرها حاليًا لمشروع اقتحام السوق المصرى للمرة الأولى عبر أغنية جديدة، تتغنى بها باللهجة المصرية، مع نيتها زيارة مصر عما قريب لإجراء المفاوضات النهائية حول الأغنية، وستعقب هذه الإطلالة مفاجأتها الجمهور المصرى فى نوفمبر الماضى بإحيائها حفل ختام ليالى مسرح منتدى شباب العالم فى شرم الشيخ.

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