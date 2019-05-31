شكرا لقرائتكم خبر عن فرقة ابن عربى تحصد درع التميز من وزارة الثقافة الأردنية .. "صور" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حصدت فرقة ابن عربي المغربية درع التميز التكريمي عن مجمل أعمالها الفنية في مجال الغناء الصوفي، تسلمتها رسميًا من وزير الثقافة الأردني محمد أبو رمان، خلال تواجدها حاليًا في العاصمة الأردنية عمان.

ابن عربى تعد من أقدم فرق الصوفية فى العالم العربى، ووضع حجر أساسها الشيخ أحمد الخليع منذ نهاية الثمانينات، وتم اختيار اسمها تيمناً بالشيخ محيى الدين ابن عربى الملقب بالشيخ الأكبر والذى يعتبر من كبار المتصوفة والفلاسفة المسلمين، وتقدم رؤياها الموسيقية الخاصة فى إعادة إحيائها أشعار وقصائد رواد الصوفية القدامى بطريقة أكثر عصرية، خاصة مع تغيير دمائها الغنائية بتولى المطرب والمنشد عبد الله المنصور قيادة دفة الغناء فى الفرقة.

وجاء تكريم ابن عربي عقب إحيائها أمسيات رمضان الصوفية التى تقدمها وزارة الثقافة الأردنية بمناسبة ليالى الشهر الكريم، وقدمت بها حفلًا غنائيًا كامل العدد على مسرح المركز الثقافي الملكي في عمان، وقدمت توليفة من أبرز أعمالها الغنائية، مثل "عرفت الهوى" و"أفنانى الحب" وأجدد أغانيها "ساكن وسط قلبي"، أولى أغنيات ألبومها الجديد "العاشق والمعشوق" المقرر ظهوره للنور خلال موسم الصيف.

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