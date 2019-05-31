شكرا لقرائتكم خبر عن هذا موعد انتهاء ياسمين عبد العزيز من تصوير "لآخر نفس" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تنتهي النجمة ياسمين عبد العزيز من تصوير مشاهدها فى مسلسل "لآخر نفس" اليوم الجمعة، حيث تواصل التصوير فى الديكورات المخصصة بالعمل على الطريق الصحراوى، وتجمع المشاهد بينها وبين الفنان أحمد صلاح حسنى وآخرين من النجوم.

ويواصل المخرج حسام على مونتاج ومكساج الحلقات الأخيرة لتسليمها للجهة المنتجة للعمل، ويكثف عدد ساعات التصوير لتسليم الحلقات الأخيرة.

مسلسل "لآخر نفس" يعرض على شاشة قناة "الحياة"، فى تمام الساعة الثامنة مساء، تأليف أمين جمال وعبد الله حسن وطارق الكاشف، وإخراج حسام على وإنتاج شركة سينرجى وبطولة ياسمين عبد العزيز، فتحى عبد الوهاب، أحمد صلاح حسنى، أحمد العوضى، إيهاب فهمى، محمد عز، ثراء جبيل، أحمد كمال، حازم إيهاب، مراد مكرم، إسماعيل شرف، هند عبد الحليم، هبة عبد الغنى، عواطف حلمى، مصطفى حشيش.