شاهد.. ريم رحمة تبكي في “فانوس هيونة”: “انا كثير انسانة فاشلة”

كتب امير فتحي في الجمعة 31 مايو 2019 02:56 صباحاً - حلت الفنانة البحرينية ريم رحمة ضيفة على حلقت الامس من برنامج “فانوس هيونة” الذي تقدمه الفنانة هيا الشعيبي على شاشة قناة atv.
وبكت ريم رحمة، خلال الحلقة، بسبب فشل صداقاتها وقالت “الفشل يعلمك كيف تعيشين وانا فشلت في صداقاتي انا اعترف” وتابعت “لكن في نفس الوقت احس اني تعلمت الانسان اذا ما فشل ما يوصل لما يبغيه”.
واضافت: “كثير انسانة فاشلة انا لاني ما اكنت احكم لا عقل ولا قلب ولا ضمير ولكن الحين اشوف شوي من زواية ابعد واعرف اختار”.
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