شاهد.. رئيس الوزراء القطري يصافح الملك سلمان والامير محمد بالقمة الطارئة

كتب امير فتحي في الجمعة 31 مايو 2019 02:56 صباحاً - أظهرت لقطات من داخل مقر اجتماع قادة وزعماء وممثلي دول الخليج العربي الست المجتمعين في مكة المكرمة ضمن قمة خليجية طارئة، مصافحة نادرة بين العاهلين السعودي والبحريني وولي العهد السعودي مع ممثل قطر، رئيس الوزراء القطري عبد الله بن ناصر آل ثاني.

ويظهر في إحدى اللقطات أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح يدعو رئيس الوزراء القطري للسلام على الملك سلمان، لتحدث المصافحة بينهما.

وفي لقطة أخرى تصافح العاهل البحريني الشيخ حمد بن عيسى آل خليفة مع رئيس الوزراء القطري الممثل لدولة قطر في القمة.

كما ظهر ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان في لقطة ثالثة يصافح المسئول القطري، بعد أن اقتربا من بعضهما خلال سير المشاركين في القمة نحو قاعة الاجتماع المغلقة فيما يبدو.