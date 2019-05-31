الفنانة أمل عرفة تعتذر للشعب السوري.. صورة

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

وجهت الفنانة السورية أمل عرفة، رسالة اعتذار للشعب السوري، عن مسلسل “كونتاك”، وذلك عبر صفحتها الشخصية بموقع “فيس بوك”.

وقالت أمل عرفة، في تدوينتها: “أعتذر لأي سوري فتحنا له جرحًا أو ألمًا بحلقة البارحة من مسلسل كونتاك، وصلتني رسائلكم وقرأتها، ولن أنشرها ليس لما تحتويه من شتائم، بل لأنها من الواضح كم تحمل أوجاعاً وآلاماً لم أخلق للحظة كي استهين بها”.

وأضافت: “سبق وقلت إن كان دمي سيوقف النزيف على أرض بلادي فأهلا بالموت، والآن وبعد سنوات أعيد ما قلت ومن دمشق وليس من خارجها، أكرر اعتذاري وأعيد قدم أصغر طفل سوري بسياسات الكون ومن دمشق وليس خارجها”.

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وتابعت: “لو أننا كممثلين عرفنا كيف سيتم مونتاج هذه اللوحة وربط الأحداث ببعضها سيكون على هذا الشكل لكنا طالبنا بعدم عرضها من الأساس، أعتقد أنه كان من حق الألم السوري أن تحذف هذه اللوحة جملةً وتفصيلاً حفاظاً على مشاعر السوري أينما كان وكيفما كانت مواقفه”.

واستطردت: “عندما صورت هذه اللوحة كان المقصود بها البعض ممن تلاعبو بتزييف حقائق.. وليس الاستهزاء لثانية من الموت أو من الفواجع التي ألمت بالكثير أنا فقدت شهداء من عائلتي واعرف ما تعني هذه الكلمة، كان علينا أن نتروى أكثر قبل أن نقوم بتصويرها ( رغم أنها ظرف توضع به الشخصيات) ... أكرر اعتذاري بعد التوضيح”.

مسلسل “كونتاك”، الذي يعرض في رمضان عام 2019 على قناة “لنا”، ببطولة أمل عرفة ومحمد حداقي وغزوان الصفدي وحسام تحسين بيك وغادة بشور.

وكان المسلسل قد أثار استياء شديدًا بين السوريين على مواقع التواصل الاجتماعي، بسبب محتواه الساخر من ضحايا القصف والهجمات الكيميائية التي ينفذها النظام السوري على المدنيين، والمشكك في الوقت نفسه بمتطوعي الدفاع المدني المعروفين باسم “أصحاب الخوذ البيضاء”.