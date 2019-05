براد بيت يتخفى بـ"القبعة" خلال زيارته لفينسيا الإيطالية

رصدت عدسات مصوري الباباراتزي صورا للنجم العالمي براد بيت خلال تواجده في فينسيا بأيطاليا من اجل مشاهدته المعارض الفنية برفقة أحد اصدقائه المقربين يدعى تاموس هاوس ايجو، حيث وظهر براد في الصور التي نشرتها صحيفة ديلي ميل البريطانية وهو يستقل تاكسي نهري ويغطي وجهه بالقبعة كي لا يتعرف عليه احد ويستمه برحلته.

يشار إلى أن براد بيت شارك في المسابقة الرسمية لمهرجان كان السينمائي الدولي في دورته الـ72 بفيلمه once upon a time in Hollywood مع النجم العالمي براد بيت، تدور أحداث الفيلم فى عام 1969، فى مدينة لوس أنجلوس، حول شخصيتين رئيسيتين هما "ريك دالتون" ممثل تليفزيونى سابق لمسلسل ينتمى لنوعية "الويسترن" أو الغرب الأمريكى، ويجسده ليوناردو ديكابريو، و"كليف بوث"، الممثل البديل له الذى يؤدى المشاهد الخطرة بدلا منه، ويجسده براد بيت، يكافح الاثنان من أجل تحقيق الشهرة فى هوليوود، بالتزامن مع بدء نشاط القاتل الشهير تشارلز مانسون.

