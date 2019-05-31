شكرا لقرائتكم خبر عن مجدى الإبيارى: محمد نجم هو الكوميديان الحقيقى بعد عادل إمام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال السيناريست مجدى الإبيارى، إن الفنان محمد نجم هو كوميديان مصر الحقيقى بعد عادل إمام، مشاركة مع سمير غانم، موضحا أن الزعيم رقم واحد فى المسرح، بعده نجم وسمير غانم، معلقًا :"قدمت معهما أجمل مسرحياتى".

وأضاف الإبيارى فى تصريحات لـ ”الخليج 365”، "أتمنى من الله شفاء الفنان الكوميدى الكبير محمد نجم، حتى يعود لجمهوره ومحبيه"، مطالبا جمهور الفنان بالدعاء له.

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ولفت السيناريست إلى أن صداقته بنجم طويلة بدأت منذ أن التقيا معا فى مسرحيتهما الشهيرة "الواد النمس" مطلع الثمانينات، وحققت نجاحا كبيرًا.

وذكر الإبيارى أنه تعامل مع نجم فى 9 مسرحيات جميعها حقق نجاحا منقطع النظير، منها "أصل وخمسة"، و"أولاد دراكولا" و"دربكة همبكة"، مشيرا إلى أن نجم لم يكن له "شللية" على الاطلاق، وكان دائم التركيز فى فنه.