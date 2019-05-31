شكرا لقرائتكم خبر عن موعد مشاهدة مسلسل "لمس أكتاف" الحلقة الـ25 على cbc والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يعرض مساء اليوم الخميس الحلقة الـ25 من مسلسل "لمس أكتاف" للنجم ياسر جلال على شاشة cb، فى تمام الساعة الحادية عشرة صباحًا، وتعاد الحلقة فى السابعة صباحا.

شهدت الحلقة 24 من مسلسل "لمس أكتاف" بطولة النجم ياسر جلال، إسراع أدهم لإنقاذ أخته من بطش طليقها، ويعتدى عليه بالضرب وبعدها أرغمه على الإمضاء على وصولات أمانة لاستغلالها إن فكر فى إيذائها، بالإضافة إلى ترك البيت الذى أرغمها على بيعه أثناء وجود ادهم بالسجن.

يصطحب زيدان "محمد عز" شحاتة "مجدى فكرى" إلى بيت عايدة "حنان مطاوع، ويكشفان لها خدعة حمزة "فتحى عبد الوهاب" وعمله لحساب نفسه فى صفقة المخدرات، إلا أن عايدة لا تصدقهما، وتصر على الوقوف بجانب زوجها حمزة.

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خطط حمزة "فتحى عبد الوهاب" إبعاد الضابط علاء "أحمد كمال" عن طريقه بتوفير فرصة عمل لخطيبته فى أحد مشاريعه الاستثمارية، ويعترض علاء على الأمر وأخبرها أنه تاجر مخدرات لترد خطيبته: ده راجل محترم جدًا وأن تلك فرصتها لن تضيعها.

ووافق حمزة على زواج أدهم " ياسر جلال" من شقيقته غادة "إيمان العاصى"، وطلب منه أن يسانده خلال الفترة المقبلة فى عمله لأنه يشعر بالخطر.

وتنتهى الحلقة باكتشاف عايدة "حنان مطاوع" أن العقاقير الطبية التى كانت تحصل عليها ليست إلا خدعة من زوجها "حمزة" فتحى عبد الوهاب حتى لا تستطيع الإنجاب منه، وهو ما أصابها بالصدمة.

مسلسل لمس أكتاف بطولة ياسر جلال، فتحى ‏‏عبد الوهاب، حنان ‏مطاوع، إيمان العاصى، سمر مرسى، محمد عز، ‏‏كرم جابر، هبة عبد الغنى، ‏خالد كمال، كارولين خليل، هاجر ‏‏الشرنوبى، لطيفة فهمى، رانيا شاهين، ‏مجدى فكرى، شريف ‏‏الدسوقى، عزوز عادل ومن تأليف هانى سرحان، ‏إخراج حسين ‏‏المنباوى، إنتاج شركة سينرجى.‏