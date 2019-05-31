شكرا لقرائتكم خبر عن علامة استفهام الحلقة 25.. جيهان خليل ووالدها يخططان للتخلص من محمد رجب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بدأت أحداث الحلقة 25 من مسلسل "علامة استفهام"، بمشاهد الفلاش باك أثناء مقابلة "رحاب" ميرهان حسين و "جاسر" محمد ناصر، لتعترف لها بحبه رغم أرتباطها بشقيقه "نوح الشواف" محمد رجب، وتناقشوا فى كيفية حل المشكلة مع "نوح" خاصة بعد زواج "جاسر" من "مروة"" جيهان خليل إبنة عمه.

وتحدثت "مروة" مع "عيشة" حنان سليمان التى تعمل خادمة لدى عائلتها، عن أن مصيرها مع "جاسر" سينتهى بالطلاق وأنها على استعداد بالزواج من ابنه "قنديل" الذى يحبها ولكن بأن يكون مهرها قتل قنديل سواء عن طريق إبنها أو عن طريقها هى شخصيا، لتطلب "عيشة" منها الرحيل ولكن "مروة" تركت لها الفرصة للتفكير.

وأجرى "نوح الشواف" اتصال هاتفيا بـ "رحاب" ميرهان حسين، لمقابلتها وتحدث معها عن معرفتها بـ "الاء" خطيبة جاسر القديمة واتهمها بأن هى من صدمتها بسيارتها وقتلتها، لتنكر ذلك وتخبره بأن "قنديل" هو من وراء قتلها لإخلاء الطريق لكى تتزوج شقيقته من شقيقه "جاسر"، وفى مشهد اخر يعاد نفس المشهد ولكن تظهر "رحاب" باعتراف أخر بأن "جاسر" هو من قتلها، دون علم ماهى الحقيقة.

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وطلب "فؤاد" الشواف" محمود البزاوى من شقيقة قنديل "صباح" كوكى، بأنه يريد قتل "جاسر" لكى ترثه أبنته "مروة" وتصبح أرملة، مقابل المبلغ المالى الذى تريده شرط أن تنفذ ما طلبه منها.

وبأخر مشهد فلاش باك، تحدث "جاسر" مع شقيقه "نوح" بأن "رحاب" تحبه هو، وحاول "نوح" أن يفهمه بأنها تتلاعب بهما هما الأثنين، ولكنه لم يصدق حديثه دون معرفة ما سيحدق بعد ذلك.

مسلسل "علامة إستفهام" يعرض على قنوات الحياة, cbc, ON E, Dmc، من تأليف إسلام حافظ، وإخراج سميح النقاش، وإنتاج شركة سينرجى، وهو من بطولة محمد رجب، ميرهان حسين، هيثم أحمد زكى، جيهان خليل، إدوارد، محمود البزاوى، عبد الرحمن أبو زهرة وآخرون.