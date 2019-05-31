عبدالرحيم كمال لمدرب الزمالك: "خد كهربا معاك"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - بهاء حجازي: نشر السيناريست والكاتب عبدالرحيم كمال عبر حسابه الشخصي بموقع "فيسبوك" تدوينة يعلق بها على تعادل الزمالك مع الإنتاج الحربي في الدوري المصري. وكتب كمال: "هتوحشنا يا جروس ببرودك ده وَيَا ريت تاخد كهربا معاك". وتعادل الزمالك مع الإنتاج الحربي بهدف لكلا منهما. سجل للزمالك المغربي خالد بوطيب، وتعادل للإنتاج الحربي معاذ الحناوي، من ركلة جزاء.

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