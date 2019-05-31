الأعمال الدرامية الرمضانية في ميزان النقاد وهذه هي المسلسلات الأفضل والأسوأ

كتبت: ياسمين عمرو في الجمعة 31 مايو 2019 01:40 صباحاً - مع اقتراب شهر رمضان من نهايته تشكلت لدى النقاد الفنيين رؤية مكتملة تجاه العديد من الأعمال الدرامية التي خاضت المنافسة خلال هذا الموسم وجاءت آراؤهم لتقييم بعض الأعمال واختيار الأفضل على النحو التالي:

*الناقد الصحافي حافظ الشمري

الصحافي حافظ الشمري

-أفضل مسلسل: "أجندة" الذي يتضمن رؤية إخراجية ثاقبة وحوارات عميقة ثرية وأداءً تمثيلياً متقناً.



-أسوأ مسلسل: "بلاني زماني" لتضمنه مواقف وحوارات ارتجالية لم تعتمد على النص.



-نجم مسلسلات رمضان من دون منازع: فؤاد علي عن مسلسل "أجندة.



-نجمة مسلسلات رمضان من دون منازع: هيا عبدالسلام عن مسلسل "أجندة".



-رسالة لأحد صناع المسلسلات: للكاتبة هبة مشاري حمادة: نصك "دفعة القاهرة" عمل جميل ونقلة مهمة بمشوارك كمؤلفة.

*الناقد الصحافي ورئيس مهرجان المميزون في رمضان نايف الشمري

نايف الشمري



-أفضل مسلسل: "لا موسيقى بالأحمدي" لأنه نص عميق يتكلم عن حقبات زمنية مختلفة من تاريخ الكويت قبل النفط وما بعده. فالنص مكتوب بعناية تامة ودقة ورصد للأحداث.



-أسوأ مسلسل: "دفعة القاهرة" لأنه نص مشتت وغير مترابط وأحداثه مفككة مما أضاع الحبكة الدرامية للعمل. فضاع النص وضاع الممثلون معه.



-نجم مسلسلات رمضان من دون منازع: حمد العماني فدوره في "أمنيات بعيدة" معقد ومركب.



-نجمة مسلسلات رمضان من دون منازع: فاطمة الطباخ عن "لا موسيقى بالأحمدي".



-رسالة لأحد صناع المسلسلات: إلى الفنانتين سعاد عبدالله وحياة الفهد نتمنى أن تراجعا نفسهما فيما بدأتا تقدمانه بالسنوات الأخيرة من أعمال دون المستوى.

*الناقد أحمد ناصر

أحمد ناصر

- أفضل مسلسل: "العاصوف في جزئه الثاني" لأنه نقل الواقع السعودي بصورة جميلة وحياد. وكل الممثلين جسدوا دورهم على النحو الأكمل. النص مكتوب بعناية. والتصوير جميل ولم يشعر الحرج في التطرق لجميع القضايا.



- أسوأ مسلسل: "إفراج مشروط" فهذا العمل بعد أن اقتربنا من الحلقة الـ 20 منه لا أعرف ما الهدف منه هل هو أكشن أو دراما أو فانتازيا.



- نجم مسلسلات رمضان من دون منازع: ناصر القصبي. فأداؤه في هذا الجزء أفضل منه في الأول. ورغم وجود كل النجوم على الساحة إلا أنه تميز بينهم بعمل كبير وحقق مشاهدة كبيرة.



- نجمة مسلسلات رمضان من دون منازع: محجوب بالنسبة لي. لم تستطع أي فنانة أن تحقق هذا اللقب، رغم تميز بعض الفنانات الشابات مثل هنادي الكندري وفاطمة الصفي وغيرهن ورغم أن هيفاء عادل تخوض تجربة البطولة الأولى في "الديرفة" بدور كبير جداً.



- رسالة لأحد صناع المسلسلات: للفنانين والفنانات الكبار مثل سعد الفرج وحياة الفهد وسعاد عبد الله وهدى حسين أتمنى منهم التريث العام المقبل ولا يقدموا أي عمل طوال العام لدراسة أوضاعهم كنجوم كبار وأن يكتفي كل منهم بعمل واحد على مدار العام.

الصحافي ياسر صديق

ياسر صديق



- أفضل مسلسل: "أجندة" والسبب أنه معاصر، مشوق، سريع الأحداث، غير خاضع للمبالغة الدرامية المعهودة أو المطّ.



- أسوأ مسلسل "أمنيات بعيدة" والسبب أنه فكرة مستهلكة، وفيه أداء مصطنع، ومطّ ومبالغة في الأحداث.



- نجم مسلسلات رمضان من دون منازع: سليمان الياسين في "أجندة".



- نجمة مسلسلات رمضان من دون منازع ليلى عبدالله في "أجندة".



- رسالة لأحد صناع المسلسلات إلى الفنانة هيا عبد السلام لقد كنت مختلفة ورائعة على مستوى التمثيل والإخراج هذا العام.