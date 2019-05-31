شاهد: الفنان حسين المنصور يكشف تفاصيل إصابته ب “جلطة في الرأس”

وضح الفنان الكويتي، حسين المنصور، في مداخلة هاتفية خلال برنامج ”سراي مع نورة“، الذي تقدمه الإعلامية نورة عبدالله، عبر قناة atv تفاصيل إصابته بجلطة دماغية، موضحًا أنها كانت ”جلطة خفيفة، ومرت بخير“ بعد زيارته للطبيب.

وصرح حسين المنصور عن تفاصيل الجلطة التي أصابته بأنه بقي لمدة 3 أيام لا يستطيع تحريك جسده، وأنه تلقى العلاج على مدار 9 أيام وبعدها بدأ في الحركة والمشي بشكل مبدأي حتى عادت إليه صحته وأضاف المنصور أن الطبيب أبلغه بأن التنميل والخدر سيطولان معه بعض الشيء، في النصف الأيمن من جسده، مشددًا على أنه أصبح أفضل من الفترة الماضية، ويتحدث مع زملائه بشكل طبيعي. وكشف بأنه يقوم بتحضير عمل مسرحي جديد في مملكة البحرين موضحًا أنه التزم مع القائمين على العمل وسط استشارة مستمرة من الطبيب وأكد المنصور أنه عندما يستطيع التحرك سيقوم ببروفات العرض؛ لأنه يصاب باستمرار بحالة من التنميل والدوار.