بعد منعه من الغناء واستخدام الجوال.. تطورات جديدة بشأن الحالة الصحية للفنان عبدالمجيد عبدالله

أعلن الفنان عبدالمجيد عبدالله عودته للغناء في الحفلات قريبًا، مطمئنًا جمهوره على حالته الصحية بعد رحلته العلاجية.

وقال إنه ينسق مع شركة روتانا للصوتيات والمرئيات، وتحديدًا سالم الهندي، المدير التنفيذي للشركة، لإقامة عدد من الحفلات في مدن المملكة .

وكتب عبدالمجيد عبدالله تغريدة عبر حسابه الرسمي على ”تويتر“ قال فيها: ”قريبًا إن شاء الله حيكون التنسيق مع روتانا بإقامة حفلات في جدة والرياض والدمام، وباقي المناطق، الترتيب حيكون من خلال الأستاذ سالم الهندي“.

ورد عليه سالم الهندي في تعليق على تغريدته قائلًا: ”كلنا مع الجمهور بشوق لهذه الأحداث يابوعبدالله وأنت رقم صعب في الساحة الفنية“.

وخاض الفنان رحلة علاجية استمرت قرابة الشهر، بعد مروره بوعكة صحية.

وكان عبدالله قد سافر خارج المملكة ، وطلب الأطباء منه الراحة التامة والابتعاد كليًا عن الغناء، حتى تعود حالته الصحية لوضعها الطبيعي، كما تم منعه من استخدام الأجهزة الإلكترونية.