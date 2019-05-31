شاهد: طليق كلوي كارداشيان يتلقى رسالة منها.. والسبب قصة ضربها راقصة

كشف لاعب كرة السلة الأمريكية، لامار أودوم، طليق نجمة تلفزيون الواقع، كلوي كارداشيان، أنها بعثت له برسالة نصية يوم أمس بعد أن اتهمها في مذكراته الجديدة بقيامها بالاعتداء على راقصة تعري ضبطتها وهي معه وقت زواجهما.

وقال لامار في مقابلته التي أجراها مع جيني ماكارثي في برنامجها الإذاعي SiriusXM “تواصلت معي كلوي بعد سماعها عن هذه القصة، حيث أرسلت لي رسالة نصية يوم أمس، وقد تحدثت معي بشكل جيد عن تلك الواقعة التي سردتها في المذكرات الجديدة، حين أتت للفندق ووضعت يدها على الفتاة وبدأت توجه لها لكمات قوية أعلى رأسها، وأخبرتني بأنها كانت تتصور أني غير متذكر لتلك الواقعة”. وفي نفس المقابلة، تحدث لامار كذلك عن طبيعة علاقته بكلوي بعد انفصالهما، مؤكدة أنهما ما يزالا يحتفظان بعلاقة صداقة قوية على الرغم من كل ما حدث بينهما. وأضاف لامار “ولا أخجل أيضاً من الاعتراف بأن كلوي امرأة صاحبة شخصية رائعة، وسيبقى لها دوماً مكاناً في قلبي، وهي عزيزة عليّ، كما أنها شجاعة وقوية للغاية”.