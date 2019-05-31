فيديو.. مريم حسن تتعرض لعملية نصب في "أبو جبل"

تدور أحداث الحلقة الخامسة والعشرون من مسلسل "أبو جبل" للفنان مصطفى شعبان,بتعرض "إنتصار" لعملية نصب فقدت من خلالها كل الأموال التى ورثتها عن زوجها "غالى أبو جبل"، فى الوقت الذى عاد فيه "وجيه"

إلى منزله بعد عدة أيام من الاختفاء وتحديداً بعد موت إبنه "أحمد".

ومن ناحية أخرى إستعان "رزق" بوالد حبيبته "مها" لمساعدة "حسن أبو جبل" فى العثور

على المتسبب فى سرقة أمواله وقتل أطفاله، أما شقيقه "سعد" فأصبح موقفه فى غاية الصعوبة بعد القبض عليه بعد توريطه من قبل وجيه فى بيع أرض ملك الدولة دون علمه.

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وإستمرار "حسن" في رحلة البحث عن قاتل أطفاله والمتسبب في سرقة ـمواله وحرق منزله.