فيديو.. مريم حسن تتعرض لعملية نصب في "أبو جبل"

تدور أحداث الحلقة الخامسة والعشرون من مسلسل "أبو جبل" للفنان مصطفى شعبان,بتعرض "إنتصار" لعملية نصب فقدت من خلالها كل الأموال التى ورثتها عن زوجها "غالى أبو جبل"، فى الوقت الذى عاد فيه "وجيه"إلى منزله بعد عدة أيام من الاختفاء وتحديداً بعد موت إبنه "أحمد".
ومن ناحية أخرى إستعان "رزق" بوالد حبيبته "مها" لمساعدة "حسن أبو جبل" فى العثور
وإستمرار "حسن" في رحلة البحث عن قاتل أطفاله والمتسبب في سرقة ـمواله وحرق منزله.
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