كلاكيت تاني مرة.. فشل محمد ممدوح في القبض على "قابيل"

تبدأ الحلقة ٢٧ من مسلسل قابيل، بوقوع قابيل في فخ طارق، حيث ذهب إلى مكان مكشوف لكي يرى الشخص الذي سيقابله طارق ويعلم معلومات عنه" ادم"، وهنا يخرج طارق بمسدسه ويقبض عليه، ولكنه استطاع بذكائه وبمعاونة سما أن يهرب من طارق.

يعلم ادم أن طارق عرف بأمر

تهكير حسابه الشخصي من قبله، لذلك طلب من سما أن تحاول مع عمر صديقه وتقنعه بعمل باسبورتات لهم ليسافرا إلى الخارج قبل أن تصل لهم الشركة، وبالفعل ذهبت وتحدثت معه ولكن عمر لم يوافق ويطلب منهما أنيبعدا عنه وعن والدته.

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تحاول مي صديقة طارق أن تعالجه من حالته النفسية التي يمر بها بعد وفاة زوجته، ولكن طارق لا يستجيب لها وما زال يحدث نفسه.

يختطف أدم والدة عمر لكي يضغط عليه في عمل الباسبورتات لهما، وتفاجأ سما بما فعله أدم، وتصرخ في وجهه، ولكنه يكممها حتى لا تفضحه في المكان، ويطلب منها الهدوء لكي يفهمها ماذا سيفعل بها.