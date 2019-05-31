شاهد..سامي مغاوري يطلب الزواج من بوسي في "البرنسيسة بيسة"

تدور أحداث الحلقة الخامسة والعشرون من مسلسل "البرنسيسة بيسة" للفنانة مي عز الدين, بطرد سيدة الأعمال "شويكار" كلاً من "مرعي و سماح زوجته , مأمون" من المدرسة, و إصرار "كاظم"زوج "بيسة" على أن تترك المدرسة بحجة أنه لا يريدها أن تتبهدل في العمل.
وبعد طرد مرعي و سماح من المدرسة يلجئوا لـ
ومن ناحية أخرى "سكسكة" تطار أهل حارتها لكي يشتروا منها أي شىء من كشك الحلويات.
وتنتهي الحلقة بطلب "خليفة" محامي سيدة الأعمال "شويكار" الزواج منها بطريقة رومانسية ولكنها ترفض.
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