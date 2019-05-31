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شاهد..سامي مغاوري يطلب الزواج من بوسي في "البرنسيسة بيسة"

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تدور أحداث الحلقة الخامسة والعشرون من مسلسل "البرنسيسة بيسة" للفنانة مي عز الدين, بطرد سيدة الأعمال "شويكار" كلاً من "مرعي و سماح زوجته , مأمون" من المدرسة, و إصرار "كاظم"

زوج "بيسة" على أن تترك المدرسة بحجة أنه لا يريدها أن تتبهدل في العمل.

 

وبعد طرد مرعي و سماح من المدرسة يلجئوا لـ

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بيسه لكي توفر لهم مكان يعيشوا فيه بعد سيطرة "سكسكة" على منزلهم.

 

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ومن ناحية أخرى "سكسكة" تطار أهل حارتها لكي يشتروا منها أي شىء من كشك الحلويات.

 

وتنتهي الحلقة بطلب "خليفة" محامي سيدة الأعمال "شويكار" الزواج منها بطريقة رومانسية ولكنها ترفض.

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