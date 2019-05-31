أحمد السقا يخطط للزواج من مي عمر في " ولد الغلابة"

تبدأ الحلقة 25 من مسلسل ولد الغلابة، بهجوم الشرطة على منزل صديق الذي يصنع فيه عيسى الإستروكس، من أجل البحث عن أخيهم حمزة الهارب من حكم الإعدام لمقتل أخته قمر، ولكنهم لم يجدوا شئ فيه، فقد أخذ عيسى كافة احتياطاته حتى لا يقع في أيديهم.

تطلب صفية من صديق أن تعلم مكان أخيها حمزة وهل هو بخير أم لا، وقبل أن يخبرها هددها من أن تقول ذلك للحكومة، ولكنها أكدت له أن حربها وكرهها لعيسى فقط وحمزة خارج تلك الحرب، وبالفعل طمئنها صديق وريح قلبها وتفكيرها

على أخيها حمزة.

تراقب الشرطة كافة تحركات عيسى وأهله ومن له علاقة لمعرفة مكان حمزة الهارب، ويخبئ فرح وعيسى الأموال التي معهم في شقة القاهرة داخل أكياس فوق سطح المنزل، لأن عيسى شعر أن الشرطة ستأتي إلى المنزل للبحث عن أخيه وسوف تلاقي تلك الأموال ويكشف سرهم، وبالفعل بعد أن خبأها الإثنان داهمت الشرطة المنزل ولكنها لم توجد شئ، وهنا يفكر عيسى في مكان ليضع فيه تلك الأموال دون أن يسألهم

أحد عن مصدرها.

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يذهب عيسى وفرح إلى المحامي " لبة" لكي يوجد لهم حل في الغناء المفاجئ لهم وكيف سيبررون ذلك أمام الجميع، ومصدر الأموال التي يمتلكونها، وهنا يضع لهم خطة مضبوطة لكي تكون مبرراتهم للأموال التي معهم أمام الشرطة والجميع.

يطلق حسان زوجته زينب بعد ضربه عيسى بسبب حبسه لها في منزله رغمًا عنه، وتفرح زينب كثيرًا فهى بذلك أصبحت حرة، ولن تترك عيسى الا بعد أن يتزوجها مرة أخرى.

تنتهي الحلقة بذهاب فرح وعيسى إلى والدها في الفندق، وتخبر عيسى أنها لا تستطيع إخبار والدها بما فعلته، ويسأل عن عيسى كثيرًا ولا تدري ماذا تقول، وهنا يخبرها ان تقول له أنه يحبها ويريد أن يتزوجها، وتفرح كثيرًا بطلبه لها.