ياسمين صبري تقتنص المركز الأول بقائمة Trending يوتيوب (فيديو)

وحقق مشهد ياسمين صبري في مسلسل "حكايتي" التي تلعب بطولته في رمضان أكثر من 294,304 مشاهدة منذ عرضه في 29 مايو الجاري.



"حكايتي" من تأليف محمد عبد المعطي، وإنتاج تامر مرسي، وإخراج أحمد سمير فرج، ويشارك في بطولته ياسمين صبري، أحمد صلاح حسني، أحمد بدير، إدوارد، جمال عبد الناصر، أحمد حاتم، وفاء عامر، إسلام جمال، أحمد جمال سعيد، هنادي مهنى، نهال عنبر، جميل برسوم، تامر شلتوت، سارة نخلة، سارة التونسي، وعدد آخر من النجوم.