شكرا لقرائتكم خبر عن صور.. نانسي عجرم تستعد لإحياء سهرة رمضانية فى مصر الجديدة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تستعد النجمة اللبنانية نانسى عجرم مساء اليوم، لإحياء حفلا غنائيا، ضمن سهرات رمضان التى يحييها نجوم الغناء على مدار الشهر الكريم وذلك بإحدى الأماكن العامة بمنطقة مصر الجديدة.





وانتهت عجرم مؤخراً، من تسجيل ألبومها الجديد، كما أنها طرحت بعد ولادتها أغنية أهدتها لابنتها ليا، وكليب "الحب زي الوتر" الذي كانت قد صوّرته للمخرجة ليلى كنعان.

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وطرحت نانسى عجرم مؤخراً، كليب أغنية وطنية جديدة بعنوان "راجل ابن راجل"، من كلمات ملاك عادل ومن ألحان وليد سعد وتوزيع أحمد عادل وإخراج بتول عرفة، واعتمد الكليب على ظهور مشاهد طبيعية من الشارع المصرى، إضافة إلى مشاهد أخرى من افتتاح الرئيس عبد الفتاح السيسى عدداً من المشاريع التى تم إنجازها مؤخراً، وأعربت النجمة اللبنانية، عن سعادتها الكبيرة بالنجاح وردود الفعل الإيجابية على الأغنية، مشيدة بطريقة الإخراج التى ساهمت بدور كبير فى نجاح الأغنية.