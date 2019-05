شكرا لقرائتكم خبر عن كاترينا كيف تؤسس شركة إنتاج سينمائى للأفلام الهندية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قررت الممثلة الهندية من أصول إجليزية كاترينا كيف، تأسيس شركة إنتاج سينمائى للمرة الأولى لانتاج الأفلام البوليودية، وياتى ذلك بعد رغبتها بالاستثمار فى الافلام البوليودية لتجنى الايرادات الكافية التى تضمن لها مستقبل باهر بجانب عملها كممثلة فى الأفلام .

وقد اضافت الممثلة كاترينا كيف خلال تصريحاتها للمواقع الفنية الهندية ، إنها ستنتج للمرة الاولى وانها اشترت حق الفيلم الفرنسى " He Loves me HE loves Me not " ، لترجمته وانتاجه الى النسخة الهندية ، ولكنها لم تصرح بأية تفاصيل اخرى فيما عن هذا الفيلم فيما يخص ميزانية الانتاج، ميعاد طرح الفيلم، فريق العمل أو المخرج، بل التزمت التكتم التام ليكون الفيلم بمثابة مفاجآة للجمهور .

وعلى صعيد آخر تروج الممثلة كاترينا كيف لفيلمها الحالى Bharat مع الممثل الهندى سلمان خان، ديشا باتانى، نورا فتحى، والذى من المقرر طرحه فى دور العرض السينمائية الهندية فى عيد الفطر المبارك.

كاترينا كيف عرفت بأنجح الافلام الهندية مثل "Jab Tak Hai Jaan ، Zero ، Dhoom 3 ، Ek Tha Tiger ، Tiger Zinda Hai ".

Advertisements