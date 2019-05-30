بعد تعرضها للضرب من زوجها.. نجمة “ستار أكاديمي” تعلن طلاقها رسمياً

كتب امير فتحي في الخميس 30 مايو 2019 11:56 مساءً - أعلنت نجمة برنامج “ستار أكاديمي” شاهيناز ضياء الدين بشكل رسمي طلاقها من زوجها.

ونشرت صورة لها خلال تواجدها في إندونسيا وعلقت عليها وقالت: “الحمد لله الذي تتم بنعمته الصالحات .. officially single”، لتتلقى عشرات التعليقات من متابعيها يعبرون عن سعادتهم بهذا الخبر، مؤكدين أن الرجل الذي يعتدي بالضرب على زوجته لا يمكن الإستمرار معه ولابد من الإنفصال عنه.

وجاء في التعليقات:” ربنا يعوضك خير يارب” و”مبروك حببتي الطلاق رزق”، وكتب أحد المتابعين لها أيضًا: “مبروك الحياة مش بتقف على حد ربنا يحفظك انتي وابنك”.

ويأتي طلاق شاهيناز ضياء الدين بعد مرور فترة على إعتداء زوجها إيهاب محمود عليها بالضرب، إذ نشرت وقتها صورة من خلال حسابها على “فيسبوك”، وكتبت: “حسبي الله ونعم الوكيل فيك يا ايهاب يا ابن باهرة ضربني وبهدلني انا وامي ومش عايز يديني ابني ليا ربنا يجيبلي حقي”.