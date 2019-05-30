شيما إلى المحاكمة من جديد بقضية دعارة

كتب امير فتحي في الخميس 30 مايو 2019 11:56 مساءً - ضبطت ​الفنانة شيما​ و11 فتاة أخريات داخل مقهى شهير في منطقة المهندسين بالقاهرة فيما أُحيل صاحب المقهى وشقيقه للجنايات بتهمة الاتجار في البشر، وجلب المخدرات من الخارج والترويج لها، وقد أحيلت شيما والفتيات إلى محكمة الجنح، لبدء محاكمتهن في الاتهامات الموجهة لهن بممارسة الدعارة، وفق قرار أصدرته النيابة العامة في مصر أمس الأربعاء.

وأكدت شيما أنها تعمل مغنية بالمقهى، فأمرت النيابة بحبسها ومعها متهمون آخرون على ذمة التحقيقات باتهامات ترويج المخدرات، وممارسة الأعمال المنافية للآداب، وممارسة وتسهيل الدعارة.

وكشفت التحقيقات أن صاحب مقهى بالمهندسين هو المتهم الرئيس في الواقعة، والذي شكل عصابة للاتجار بالبشر عن طريق استقطاب الفتيات، وكان من بينهن الفنانة شيما بطلة كليب “عندي ظروف” بمساعدة شقيقه واثنين قوادين، ودفعهن لممارسة أعمال منافية للآداب، بالإضافة إلى استخدام الفتيات في توزيع المخدرات على زبائنهن.

وتمكنت هيئة الرقابة الإدارية من ضبط شيما وفتيات أخريات وشقيق مالك المقهى و4 شباب آخرين من العاملين.

يشار إلى أن الفنانة شيما أُلقي القبض عليها في نوفمبر/تشرين الثاني 2017، لاتهامها بإثارة الغرائز الجنسية في كليب “عندي ظروف”، وقضت المحكمة بحبسها لمدة عام، إلا أنها خرجت عقب قضائها نصف المدة في يونيو/حزيران الماضي.