أمل عرفة تعتذر عن سخريتها من ضحايا الهجوم الكيماوي في سوريا

كتب امير فتحي في الخميس 30 مايو 2019 11:56 مساءً - ردّت الممثلة السورية ​أمل عرفة​ على ردود الفعل السلبية تجاهها في حلقة أمس من مسلسلها “كونتاك”، والتي أجمعت على أنها سخرت من ضحايا الهجمات الكيماوية التي استهدفت المدنيين في سوريا.

واعتذرت أمل بشأن ما جاء بالحلقة، وقالت في بيان نشرته عبر حسابها الخاص على أحد مواقع التواصل الإجتماعي: “أعتذر لأي سوري فنحنا له جرحًا أو ألمًا بحلقة البارحة من مسلسل كونتاك، وصلتني رسائلكم وقرأتها، ولن أنشرها ليس لما تحتويه من شتائم، بل لأنها تحمل أوجاعًا وآلامًا لم أخلق للحظة كي أستهين بها”.

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وأضافت أمل عرفة: “سبق وقلت إن كان دمي سيوقف النزيف على أرض بلادي فأهلاً بالموت، والآن وبعد سنوات أعيد ما قلت ومن دمشق وليس من خارجها، أكرر اعتذاري وأعيد: قدم أصغر طفل سوري بسياسات الكون، ومن دمشق وليس خارجها”.

ولفتت الإنتباه الى أنها لم تكن تعلم بأن الحلقة ستخرج بشكلها النهائي الذي عرضت به بعد مرحلة المونتاج، إذ قالت: “لو أننا كممثلين عرفنا كيف سيتم مونتاج هذه اللوحة، وربط الأحداث ببعضها على هذا الشكل، لكنا طالبنا بعدم عرضها من الأساس، أعتقد أنه كان من حق الألم السوري أن تحذف هذه اللوحة جملةً وتفصيلًا، حفاظًا على مشاعر السوريين أينما كانوا وكيفما كانت مواقفهم”.

واعتبرت علافة أن الهدف من تلك الحلقة ” كان المقصود بها البعض ممن تلاعبوا بتزييف الحقائق.. وليس الاستهزاء لثانية من الموت أو من الفواجع التي ألمت بالكثيرين، أنا فقدت شهداء من عائلتي وأعرف ما تعني هذه الكلمة”.