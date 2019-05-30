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كتب امير فتحي في الخميس 30 مايو 2019 11:56 مساءً - بعد الكثير من الاخذ والرد والسجال ، الذي سببه تصريح الممثلة سلافة معمار وموضوع الممثلات اللبنانيات اختارت الممثلة نادين نسيب نجيم ان تعبر عن محبتها لسلافة وان تضع حدا لكل الخلافات التي حكي عنها على مواقع التواصل.
ونشرت نادين “ستوري” عبر موقع انستاغرام لصورة سلافة تقول فيها: “الثقة والخبرة والشغف مكونات النجمة المبدعة والحقيقية اجتمعوا فيك، مبروك النجاح وبيلبقلك تكوني هالقد مضواية ، انبسطت بطلتك وجواك بعد احلى واحلى . وعلقت ايضا احبك صديقتي.
معمار شكرت نادين “على الكلام الذي يشبهها”
وكانت قد صرحت معمار: “الموضوع بسيط ومهني بحت متأسفة ان يأخذ طابع عنصري من قبل البعض، انا كنت عم احكي شي مهني بحت انا ممثلة اكاديمية عندي رأي بهذه المهنة وكنت عم احكي رأي بتجرد من دون ما خص اي شخص على الاطلاق”.
ولفتت سلافة معمار إلى ان هناك انواع من النجوم والممثلين مشيرة إلى انه لو عرض عليها مسلسل روبي على سبيل المثال كانت لترفضه بكل بساطة لأنه لا يستهويها في الوقت ان سيرين نفسها لا يمكن ان تشارك في عمل زمن العار.
كانت هذه تفاصيل خبر رسالة من نادين نسيب نجيم الى سلافة معمار.. والاخيرة: كلامك يشبهك لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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