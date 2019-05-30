مي عمر تشوّق الجمهور: نهاية مسلسل «ولد الغلابة» غير تقليدية ومليئة بالمفاجآت

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

تحدثت الفنانة المصرية مي عمر، عن دورها في مسلسل “ولد الغلابة”، الذي تشارك به في السباق الرمضاني الحالي.

وقالت في تصريحات لها لقناة “الغد”، إن دورها في المسلسل جديد ولن يشبه شخصيات أعمالها السابقة، كما أن ردود الأفعال عن المسلسل إيجابية جدًا.

وأضافت،أن شخصية فرح استغرقت وقتًا طويلًا في التحضير، وجمعتها جلسات تحضيرية كثيرة مع المخرج محمد سامي لشرح تفاصيل الشخصية.

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وأوضحت أنها سعيدة بمشاركة الفنان أحمد السقا، في العمل، مؤكدة أن أحداث المسلسل جاءت عكس ما توقع الناس لذلك حقق نجاحًا كبيرًا.

وتابعت، أن قوة الدراما عندما تقدم أحداث لم تكن متوقعة لدى الجمهور، وأن نهاية المسلسل تحمل مفاجآت كبيرة.

مسلسل “ولد الغلابة”، من بطولة أحمد السقا، وإدوارد، ومحمد ممدوح، ومي عمر، وهادي الجيار، وإنجي المقدم، وهبة مجدي، وفايق عزب، وعبدالرحيم محسن، وصفاء الطوخي؛ وغيرهم من نجوم الفن.

”ولد الغلابة”، تدور قصته حول رجل صعيدي يعاني الفقر يضطر للعمل في مهنتين بسبب الظروف المادية التي يتعرض لها خلال الأحداث، الأولى مدرس بإحدى المدارس الحكومية، والثانية يعمل ليلا سائق تاكسي، وبالرغم من ذلك تدفعه الظروف للإتجار في المخدرات.